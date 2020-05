‘La mia stima, la mia gratitudine e la mia vicinanza all’Esercito italiano che oggi celebra il 159esimo anniversario della sua costituzione. Uomini e donne in divisa, in prima linea in Italia e all’estero, per la difesa della democrazia, della Patria e del bene comune. Ai nostri militari, ai loro parenti e ai tanti caduti va il mio deferente pensiero”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.