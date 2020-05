Fase 2, FdI: Al Governo prestigiatori da strapazzo

Da Azzolina progetti incredibili come didattica mista

“Al governo ci sono prestigiatori da strapazzo che hanno rispolverato il gioco delle tre carte per imbrogliare gli italiani. È incredibile come lavora questa maggioranza: boccia le proposte di Fratelli d’Italia per poi ripresentarle come se fossero le loro. Era già accaduto nelle scorse settimane, si sta verificando nuovamente con il bonus baby sitter a mille euro, il congedo parentale fino a settembre e la maturità in presenza. Iniziative che avevamo indicato in tempi non sospetti e che in Aula sono state respinte. Sulla scuola, inoltre, la mente del ministro Azzolina ha partorito incredibili progetti, come la didattica mista scuola-casa, che è stata subito bollata negativamente da quasi tutte le forze politiche. Come dire: abbiamo scherzato, ma ci rifaremo la prossima volta. Insomma fenomeni da baraccone!”

Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti.