Mafia, Bignami: O Bonafede non voleva irritare criminali o non sa nemmeno quello che fa

Ministro Giustizia deve dimettersi

“Lo scenario più fosco, dopo le rivelazioni di ieri, parla di un ministro preoccupato di non irritare mafiosi e criminali. Quello più prudente conferma che Bonfade non sapeva neanche quello che stava facendo. A prescindere da quale delle due ipotesi sia vera, l’esito è comunque lo stesso: Bonafede deve dimettersi e il presidente del Consiglio deve chiarire immediatamente quale sia l’atteggiamento che il governo sta tenendo nei confronti della criminalità organizzata. Non dobbiamo dimenticare che il primo punto del papello di Totò Rina era proprio l’abrogazione del 41 bis. Una abrogazione di fatto realizzata dal Governo con queste scarcerazioni inaccettabili”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.