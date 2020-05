Bce, Fidanza: Gravissimo ultimatum Corte tedesca, Italia reagisca

“Con una sentenza che ha dell’incredibile la Corte costituzionale tedesca delegittima la Corte di Giustizia Ue, impone alla Bce di chiarire il ruolo già chiarissimo del programma Quantitative Easing e ordina alla Bundesbank, in caso di mancato chiarimento da parte della Bce entro tre mesi, di vendere sul mercato tutti i titoli acquistati in questi mesi per conto della Bce. È un attentato all’ordinamento giuridico Ue, a cui tutti gli altri si sono sottomessi ma per la Germania non vale”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “Ed è un attentato contro il principio stesso della solidarietà europea perché la conseguenza di uno scenario di questo genere sarebbe un attacco speculativo senza precedenti contro l’Italia che a quel punto si troverebbe con le spalle al muro: Mes e Trojka o fuori dall’Euro. E probabilmente lo stesso sarebbe per altri Stati europei. Il governo italiano deve reagire con forza, non possiamo più accettare i diktat di una Germania che la fa da padrone in Europa grazie alla generosità delle altre nazioni che le abbonarono i debiti di guerra e alla faziosità delle burocrazie di Bruxelles che da anni le permettono di violare le norme sul surplus commerciale”.

