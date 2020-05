Fase 2, De Carlo: Inaccettabile proposta Bellanova su sanatoria in agricoltura

“E’ inaccettabile la proposta del ministro Bellanova di una sanatoria per migranti occupati in agricoltura. Invece di lanciare queste idee, il Governo ripristini le condizionalità del Reddito di Cittadinanza almeno per i lavoratori stagionali: non è più tollerabile sprecare soldi pubblici per pagare gente che non lavora. Il decreto Cura Italia ha sospeso le condizionalità connesse al Reddito di Cittadinanza e alle indennità di disoccupazione. In un momento di crisi economica e occupazionale come questa, in un periodo cruciale per le produzioni del mondo dell’agricoltura, trovo scandaloso che ci sia chi ancora viene pagato dallo Stato e può permettersi di rifiutare un lavoro che consente anche di salvare il futuro delle aziende agroalimentari e il posto di lavoro di migliaia di famiglie. Invece di fare i soliti discorsi buonisti, il Governo rimedi a questo gravissimo errore e faccia qualcosa di veramente significativo per la spesa pubblica e per il mondo agricolo nazionale”.

Lo dichiara Luca De Carlo, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di FDI