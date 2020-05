Fase 2, Rotelli: Commissario Arcuri in difficoltà come il Governo

Non risponde su mascherine e glissa su App Immuni

“Non ci sorprende che il commissario Arcuri, anche lui come il governo in evidente difficoltà, ha preferito non rispondere alle domande di Fratelli d’Italia sul costo imposto delle mascherine e ha successivamente glissato su quelle relative all’app Immuni”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia a margine dell’audizione del commissario Arcuri in commissione Trasporti alla Camera.

“Sin da subito – aggiunge Rotelli – Fdi ha chiesto al governo di individuare una sola figura che potesse parlare alla popolazione di quelle che sono le necessità e le azioni da mettere in pratica per fronteggiare la pandemia e, invece, oltre al commissario Arcuri arrivato in ritardo, siamo stati invasi da 450 personaggi alcuni dei quali in cerca d’autore”.