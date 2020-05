Fase 2, Rotelli: Riaprire in sicurezza stabilimenti termali

Traino per economia e notevole rilevanza medica

“E’ notevole la rilevanza turistica, medica e culturale del sistema termale e le sue potenzialità in termini di valore aggiunto per la salute della popolazione, di valorizzazione del territorio e di crescita economica. In tutta Italia abbiamo centinaia e centinaia di stabilimenti termali, un comparto importante che impiega circa 60 mila addetti con un fatturato annuo di 3 miliardi di euro. Auspico, pertanto, che il governo possa quanto prima acconsentire alla riapertura in sicurezza di tutti questi stabilimenti che rappresentano un importante traino per l’intero sistema economico italiano”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia.