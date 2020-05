Immigrati, Varchi: Lamorgese dica verità su ricollocamenti

Pazienza siciliani non è infinita

“Quali sono le vere politiche di questo Governo sui flussi migratori? Prima chiudono i porti, poi affittano alberghi, dopo allestiscono navi da crociera per la quarantena in rada. Il Ministro Lamorgese è venuto in audizione a raccontarci che l’accordo di Malta è sempre valido e tutti i paesi europei sono disponibili alla ricollocazione. Tuttavia ieri, a Palermo, gli oltre 100 migranti portati dalla nave Alan Kurdi sono stati trasferiti furtivamente a bordo di pullman con destinazione sconosciuta mentre a Lampedusa continuano gli sbarchi più o meno autonomi. Lamorgese racconti la verità: l’accordo per la ricollocazione c’è o come sempre l’Italia è abbandonata dall’Europa? La pazienza dei siciliani non è infinita, consiglio al Governo nazionale di non abusarne”.

Lo dichiara Carolina Varchi deputato FDI e capogruppo FDI in commissione Giustizia.