Mafia, Delmastro: Su Bonafede Morra assume veste di PM, avvocato d’ufficio e giudice connivente

Mi pento di aver chiesto suo intervento

“Ieri chiedevo un intervento di Morra, presidente grillino della commissione Antimafia, sull’affaire Di Matteo e Bonafede e sulla scarcerazione dei mafiosi. Oggi mi pento: ha parlato. Confuso e confusionario il presidente Morra, incalzato dallo scandalo, precisa che “approfondirà”, ma un secondo dopo assicura che Bonafede non ha colpe né per la scarcerazione dei mafiosi, né per la mancata nomina di Di Matteo. Ha già approfondito? Come? Con quali mezzi? L’Antimafia è una cosa seria, non lo strumento per la propaganda grillina senza alcun rispetto per le istituzioni. Morra in un secondo assume le vesti di Pubblico Ministero, di Avvocato di ufficio e di Giudice connivente. La connivenza è ormai il tratto distintivo dei pentastellati in materia di giustizia: bella fine”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.