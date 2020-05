Il Turismo è stato il primo settore economico ad essere toccato dall’emergenza coronavirus e sarà l’ultimo in grado di ripartire per le dinamiche che lo caratterizzano. Il governo non ha preso nessun provvedimento a favore del settore. Oggi, ancora di più, si comprende quanto un ministero specifico, battaglia storica di Fratelli d’Italia, sia fondamentale per ascoltare un mondo messo in ginocchio da questa crisi.

Condividi