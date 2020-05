Covid, Rampelli: Governo sostenga impianti sportivi con risarcimenti diretti, ampliamento concessioni e blocco tariffe

“Il Governo intervenga con risarcimenti diretti a sostegno degli impianti sportivi, chiusi da due mesi a seguito dell’emergenza Covid. Servono adeguate risorse per aiutare gestori, società sportive ed enti di promozione che altrimenti rischiano il fallimento. Interventi con finanziamenti a fondo perduto per quelle attività che rischiano la chiusura, voucher per la pratica sportiva in aiuto alle famiglie, incentivi per la sanificazione delle strutture. Blocco dei pagamenti delle utenze, azzeramento immediato – e successiva rateizzazione – dei canoni di concessione delle strutture pubbliche e loro prolungamento decennale. Introduzione del credito d’imposta per le locazioni improduttive, pagamento degli insegnanti che spesso non hanno un inquadramento contrattuale tale da ricadere nella casistica della cassa integrazione. Lo Stato ne ha obbligato la chiusura e lo Stato deve ora intervenire con contributi diretti per sostenere i gestori di impianti sportivi, senza costringerli a fare nuovi debiti”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.