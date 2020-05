Difesa, Cirielli: PD e M5s contrari allo scorrimento delle graduatorie. Vergogna

“Pd e M5S si confermano, ancora una volta, ostili alle Forze dell’ordine e a quanti desiderano arruolarsi per servire la nostra Patria, dopo aver svolto spesso anni nelle Forze Armate in una situazione di assurdo precariato nonostante siano risultati idonei ai concorsi pubblici ”. Così il Questore della Camera e presidente della direzione nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli commenta la decisione della maggioranza di respingere l’emendamento presentato a sua firma. Questo prevedeva l’assunzione straordinaria di personale nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico mediante lo scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo. “L’obiettivo – spiega Cirielli – era quello di garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto in questo momento di emergenza Covid-19, che, ovviamente, ha colpito in maniera significativa anche migliaia di appartenenti alle Forze dell’ordine. Inoltre, avrebbe consentito di rimediare in tempi rapidi alla grave carenza di organico conseguente anche alla luce dei gravi episodi di violenza che continuano a verificarsi in danno degli agenti in servizio. Ma, anche questa volta, i partiti che sostengono il Governo Conte non si sono smentiti respingendo le nostre proposte. Come FdI – conclude Cirielli – continueremo ad essere al fianco dei nostri eroi in divisa che quotidianamente, nonostante le difficoltà, sono al servizio della Nazione e con perseveranza proseguiremo la battaglia per favorire l’incremento del personale negli organici delle nostre Forze dell’ordine nonché la loro stabilizzazione”.

