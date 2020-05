Fase 2, Baldini: Su mascherine rischio travisamento facciale

Chiesta regolamentazione a governo

“La mascherina da oggetto sbeffeggiato è diventata un oggetto imprescindibile della attuazione della “fase 2”, ma malgrado i prezzi calmierati di quelle chirurgiche, il mercato dei prezzi e delle forme di questi dispositivi di protezione è letteralmente allo sbaraglio con il rischio di diffusione di prodotti inappropriati, con prezzi incomprensibilmente alti e, soprattutto, con forme più adeguate a nascondere il volto che proteggere le vie respiratorie”.

Lo dichiara Maria Teresa Baldini, deputato di FDI.

“Non dimentichiamo – spiega Baldini – che l’ordinamento nazionale sanziona la circostanza del volto travisato, e per quanto l’uso di mascherine sia “motivo giustificato” ai sensi della legge, è urgente individuare le caratteristiche tecniche a cui devono rispondere le mascherine sia industriali che autoprodotte, non solo per la loro sicurezza ma anche per garantire il riconoscimento facciale per evitare ripercussioni sulla sicurezza pubblica”. “Per questo motivo – conclude il deputato di FDI – ho presentato un’ interrogazione ed un ordine del giorno al Governo per chiedere urgentemente una regolamentazione del mercato che definisca i limiti di costo e le condizioni tecnico-funzionali a cui le stesse devono attenersi”.