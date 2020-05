Fase 2, Caiata: Vergognoso multare lavoratori che manifestano distanziati

“Ritengo vergognoso quanto accaduto questa mattina a Milano e in altre città in Italia dove tanti colleghi ristoratori sono stati multati di ben 400 euro sebbene abbiano manifestato distanziati. Questi lavoratori hanno solo chiesto di sapere con esattezza quali siano le norme previste per poter riaprire le loro attività e garantire a sé e alle proprie famiglie un reddito decoroso. La risposta dello Stato alle loro legittime richieste è stata una multa molto salata, non mi sembra questo il modo di rispettare e di aiutare chi con onestà e sacrificio sta cercando di salvare la propria attività”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Caiata sulla sua pagina Facebook.

