Fase 2, Trancassini: Governo ha dimenticato intere categorie che ora rischiano di chiudere

Comprendere e non sanzionare le proteste

“La risposta dello Stato alle legittime proteste di ristoratori, titolari di bar e piccole botteghe in difficoltà economiche a seguito dell’epidemia Covid-19, non può essere una multa di 400 euro. Il governo Conte dia loro risposte concrete anziché ostacolare la legittima e comprensibile protesta dovuta alla totale assenza di provvedimenti economici nei loro confronti. Durante questo lungo lockdown, intere categorie sono state dimenticate e ora rischiano di non poter più riavviare le attività con ingenti danni economici e all’occupazione. Le manifestazioni di protesta, svolte comunque nel rispetto delle norme sul distanziamento, sono il sintomo della preoccupazione e della paura di chi vive in prima persona questo dramma e vanno comprese e non sanzionate. A tutti loro, giunga la mia sincera solidarietà”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e proprietario del più antico ristorante di Roma.