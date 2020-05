Fase 2, Varchi: Bene ok a emendamento per disanziamento sociale su mezzi di trasporto

Da oggi mezzi più sicuri

“Da oggi trasporti più sicuri grazie all’obbligo di garantire il distanziamento sociale a bordo dei mezzi. Come abbiamo potuto constatare nelle scorse settimane e come denunciato anche dal Presidente Musumeci, non sempre sui mezzi di trasporto è stata rispettata la regola della distanza tra un passeggero e l’altro, mettendo a rischio quanti per lavoro, per ricongiungimento familiare o per ragioni di salute hanno la necessità di viaggiare anche in questo periodo. Da oggi, grazie a questo emendamento approvato, si potrà viaggiare in sicurezza.

Lo dichiara Carolina Varchi, capogruppo FDI in commissione Giustizia e firmataria assieme al collega Ciro Maschio dell’emendamento approvato oggi alla Camera.