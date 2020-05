Fase2-Ristoratori, Fidanza:  Gente onesta chiede risposte e ottiene multe da 400 euro

“Mettono tristezza le immagini dei ristoratori esasperati che vengono multati per aver osato manifestare il loro disappunto, peraltro mantenendo tutte le distanze previste dalle attuali norme. Gente onesta che chiede di poter lavorare e di poter avere aiuti a fondo perduto per i mancati introiti e ottiene per tutta risposta verbali da 400 euro”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, in riferimento alla manifestazione dei commercianti svoltasi in mattinata a Milano. “Va bene vigilare per evitare degenerazioni ma quando lo Stato è in torto, e con questi lavoratori è in torto marcio, dovrebbe soprattutto astenersi dall’esercitare il suo arbitrio contro chi protesta con assoluta civiltà.

Anche perché lo stesso atteggiamento non è stato tenuto in altre occasioni recenti – a partire dal 25 aprile – verso chi ha manifestato con prepotenza.”

