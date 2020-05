Coronavirus, Deidda: Governo dia risposte ai cittadini. La pazienza è finita (video)

Il duro attacco al Governo del deputato di FdI Salvatore Deidda durante il suo intervento in Aula

“Anche stamani sono intervenuto in Aula per ribadire come questo Governo non tenga minimamente conto dell’operato del Parlamento e non rispetti assolutamente le regole. Ho depositato oltre 140 atti ispettivi e – fatta eccezione per i “Question Time”, dove la risposta diretta è obbligatoria – il Governo non ha mai chiarito i miei quesiti. Una vera mancanza di rispetto, soprattutto verso i cittadini che aspettano, da noi parlamentari, delle risposte. Non ho mancato di sollecitare il Presidente Fico ma anche questo tentativo è fallito. Inoltre, continuo a trovare assurdo l’atteggiamento del Ministro Boccia che si permette di minacciare le Regioni a Statuto speciale come la Sardegna”, è quanto dichiara il deputato di FdI Salvatore Deidda durante il suo intervento in Aula