Coronavirus, Frassinetti: Solidarietà a giovani medici in formazione

“Fratelli di Italia esprime solidarietà ai giovani medici in formazione che in questi giorni sono stati oggetto di ingiustificate polemiche nonostante il loro impareggiabile senso del dovere e spirito di abnegazione. In questo periodo hanno contribuito in maniera encomiabile alla assistenza dei pazienti covid, spesso anche senza le dovute protezioni, e nonostante ciò sono stati additati addirittura come possibili untori all’interno dei policlinici e considerati come giovani adolescenti irresponsabili. Il fatto increscioso è avvenuto all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova.

Queste accuse risibili manifestano la scarsa considerazione che i dirigenti delle aziende ospedaliere-universitarie hanno nei confronti degli specializzandi, medici chirurghi già iscritti all’albo, e della didattica in genere. I tempi per una revisione dell’organizzazione della sanità universitaria sono ormai improcrastinabili per ridare dignità al ruolo della docenza e della ricerca all’interno dei Policlinici.”

Lo dichiara Paola Frassinetti, deputato vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione della Camera e responsabile nazionale Istruzione di Fratelli d’Italia.

