Fase 2, De Carlo: Governo non ceda a diktat Bellanova su sanatoria migranti

“Il governo non ceda al diktat del ministro Bellanova sulla sanatoria ai migranti. Questo non è il momento dell’ideologia ma di far lavorare i percettori di reddito di cittadinanza. E non si può neanche aspettare altro tempo per attivare strumenti come i voucher, perché in questo momento è fondamentale garantire ai lavoratori stagionali, tra i quali ci sono anche tanti giovani, una stagione lavorativa dignitosa”.

Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale Agricoltura di Fratelli d’Italia Luca De Carlo.