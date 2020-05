Migranti. La Pietra: Sanatoria non è soluzione per lavoro nero. Da Lamorgese e Bellanova fumo negli occhi a italiani

“Una sanatoria generalizzata per i migranti non in regola con i permessi di soggiorno, non può essere una soluzione per la lotta al lavoro nero, che si combatte con i controlli e perseguendo in maniera efficace le azioni illegali di chi sfrutta questa situazione. Non accettiamo che il ministro dell’Interno e dell’Agricoltura gettino fumo negli occhi ai cittadini, citando la lotta al lavoro nero, una nobile causa che anche noi condividiamo. Ma riteniamo che questo non sia il mezzo giusto per raggiungere lo scopo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra, capogruppo in Commissione agricoltura.

