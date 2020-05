Tlc, Butti: Cosa pensa Governo della scelta Tim di cedere parte rete a fondo americano?

“Fratelli d’Italia chiede al governo quale sia la sua opinione in merito alla scelta di TIM di cedere parte della propria rete ad un fondo americano. Da fonti di stampa, infatti, si apprende che Telecom intenderebbe cedere una quota della rete secondaria (rame e fibra dal cabinet alle abitazioni) al fondo KKR. Vogliamo sapere se i ministri dell’Innovazione tecnologica e dello Sviluppo Economico ritengano che quanto scritto possa rispondere al vero o piuttosto configurare uno stratagemma per far salire il titolo TIM, evidentemente in difficoltà, e consentire alla stessa TIM un potere maggiore di negoziazione con Open Fiber”.

Lo dichiara Alessio Butti, deputato di Fratelli e responsabile Tlc di FDI annunciando interrogazione al governo.