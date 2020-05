“Il primo boss mafioso che fuggirà e che sarà impossibile riportare in galera a causa dei noti pasticci cui il governo non ha saputo porre rimedio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il suo ministro, una catastrofe in ‘Bonafede’, non solo dovranno dimettersi – quello si spera lo facciano prima – ma dovranno cambiarsi i connotati ed espatriare”.

È quanto scrive su Twitter il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.