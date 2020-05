Fase 2, De Carlo: Bellanova intervenga su Agea anziché impegnarsi su sanatoria

“Mentre la Bellanova è impegnata nella sua personale lotta ideologica per la sanatoria dei migranti, discrimina i liberi professionisti del comparto agroalimentare proprio nel momento più delicato per le Partite Iva. Il ministro metta da parte l’ideologia e riveda la convenzione tra AGEA e i Centri Assistenza Agricola per tutelare i professionisti italiani fortemente penalizzati. Si tratta di un’operazione a costo zero che si può e si deve fare subito”. Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale Agricoltura di Fratelli d’Italia Luca De Carlo.

Condividi