Fase 2, FdI: Governo stanzi risorse per territori sisma

“I territori dell’area colpita dal terremoto del centro Italia sono alle prese con una doppia emergenza che vede i disagi causati dal sisma affiancati da quelli per la pandemia del covid 19. Per questo chiediamo al Governo di scommettere su quello che di fatto è il più grande cantiere d’Italia, quello della ricostruzione”. È quanto hanno chiesto i deputati di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco, Paolo Trancassini e Francesco Acquaroli, al Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso dell’audizione in commissione Affari Costituzionali.

“Per aiutare questi territori nella ricostruzione post sisma – hanno aggiunto i deputati di Fratelli d’Italia – chiediamo da un lato lo stanziamento immediato di risorse e, dall’altro lato, una sburocratizzazione delle procedure amministrative per le quali basterebbe accogliere gli emendamenti di Fratelli d’Italia nuovamente ripresentanti anche nel decreto liquidità”.