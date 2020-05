Fase 2, La Russa, folla ai Navigli? Sala dimentica aperitivo PD

“Oggi il sindaco di Milano Sala è durissimo nei confronti di chi, dopo mesi di clausura, si è effettivamente rilassato un po’ troppo sui Navigli (sia pure all’aria aperta e forte del minor rischio per gli under 40) ma dimentica la sua connivenza con Zingaretti del 27 febbraio (non gennaio!) quando il PD organizzo’ “l’aperitivo pubblico” proprio sui Navigli seguito da una grande cena in pizzeria. Dal sindaco mi aspetterei toni più da moral suasion piuttosto che toni dittatoriali ma forse Sala si risente perché ieri sera mancavano Zingaretti e gli organizzatori piddini del #MilanoNonSiFerma”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.