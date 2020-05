Poliziotto ucciso – Fdi depone mazzo di fiori davanti a Questura di Cagliari 

“Questa mattina, mi è sembrato doveroso andare in Questura per rendere omaggio all’agente di Polizia Pasquale Apicella, ucciso nel tentativo di fermare due rapinatori recidivi. Ricordiamoci sempre come questi uomini e donne in divisa mettano a repentaglio la loro vita, ogni giorno. Il nostro impegno, oltre a rispettarli e ringraziarli, dev’essere quello di migliorare le loro condizioni lavorative e la loro sicurezza” così Salvatore Deidda, capogruppo di Fdi in Commissione Difesa della Camera dopo la deposizione di un mazzo di fiori davanti alla Questura di Cagliari

Condividi