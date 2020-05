Carceri, FdI: Sdegno per ennesima vergognosa scarcerazione

Fuori ergastolano che uccise poliziotto penitenziaria a Taranto

“Fratelli d’Italia esprime sdegno per la notizia dell’ennesima vergognosa scarcerazione motivata con il rischio dell’epidemia Covid-19. Francesco Barivelo, uno degli assassini che nel 1994 a Taranto uccisero il poliziotto penitenziario Carmelo Magli è in libertà, senza nemmeno il controllo del braccialetto elettronico. Una vicenda gravissima, un insulto alla vittima e ai suoi famigliari. Ai parenti, ai colleghi e agli amici di Carmelo Maglio giunga la nostra sincera solidarietà. Fratelli d’Italia continua a denunciare il paradosso tutto italiano per cui per colpa del Covid-19, i mafiosi escono di carcere e i cittadini restano reclusi a casa”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, capogruppo FDI in commissione Giustizia ed Emanuele Prisco, capogruppo FDI in commissione Affari costituzionali.