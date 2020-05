Coronavirus, Battisti chiede scarcerazione per paura contagio, Deidda: Ipotesi assurda e surreale. Lo stato intervenga

Il deputato di FdI Salvatore Deidda commenta la notizia riguardante la richiesta di scarcerazione dell’ex terrorista Cesare Battisti

“È di poche ora fa la notizia sconcertante riguardo la richiesta di scarcerazione – a causa del pericolo di contagio Covid19 – del noto ex terrorista Cesare Battisti, che sta scontando la pena per 4 omicidi nel carcere di Oristano. Mi auguro che quest’ipotesi assurda non venga neanche presa in considerazione anche se, ormai, questo Governo – con il Ministro Bonafede – ci sta abituando alle più paradossali ingiustizie. Ci tengo a sottolineare come il carcere di sicurezza di Massama rappresenti uno dei migliori istituti presenti sul territorio sardo, non soltanto a livello strutturale ma anche per la professionalità e la competenza che contraddistingue la Direzione e l’intero corpo della Polizia Penitenziaria”.

Lo dichiara in una nota il deputato di FdI, Salvatore Deidda.