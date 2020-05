Coronavirus, De Carlo: Il Governo riapra le fattorie didattiche ai bambini

“Il governo consenta alle oltre 3 mila fattorie didattiche presenti in Italia di riaprire, permettendo di ospitare i molti bambini chiusi in casa da mesi per l’emergenza Coronavirus”. Così in una nota il deputato e responsabile nazionale Agricoltura di Fratelli d’Italia Luca De Carlo. “Nella fase 2 appena iniziata, con le scuole chiuse e molte famiglie tornate a lavoro, le fattorie didattiche rappresentano la soluzione ideale.

“I molti operatori impegnati nel settore hanno già pensato a rimodulare la propria offerta e sono pronti ad ospitare bambini e ragazzi nel rispetto delle norme di sicurezza, ma serve un protocollo di sicurezza nazionale : il governo e i suoi 450 esperti non perdano tempo e provvedano a stilarne uno il prima possibile. La natura e gli spazi aperti rappresentano l’ambiente ideale per svolgere attività in questo particolare momento, oltre che essere un’ esperienza educativa senza eguali per i nostri ragazzi” conclude il deputato De Carlo.