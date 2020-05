Coronavirus, FdI: Governo spieghi perchè in Toscana test sierologici gratis ai migranti e a pagamento per gli italiani

“Screening di massa in Toscana per contrastare l’emergenza Covid-19 ed individuare e scongiurare potenziali nuovi focolai. Apprendiamo però che per i migranti i test saranno a carico delle Asl, con un’evidente disparità di trattamento per i cittadini italiani che dovranno invece pagarseli di tasca propria. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare a tutela dell’uguaglianza economica e sociale dei cittadini a fronte dell’ordinanza 54-2020 della Regione Toscana.

Abbiamo quindi chiesto di sapere se è intenzione del Governo esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art.120 della Costituzione per garantire pari trattamento economico e sociale tra italiani e migranti nell’esecuzione dei test sierologici. Riteniamo del tutto iniqua una disparità di trattamento in un momento così delicato per tutti, con l’intera economia nazionale in ginocchio, in particolare per le casse delle famiglie. Il Governo non può assistere impotente ed inerte dinanzi ad una discriminazione di tale portata”.

È quanto dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, Davide Galantino e Riccardo Zucconi.