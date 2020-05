Fase 2, FdI: In Toscana test sierologici gratis a migranti e pagamento per gli italiani

Governo eserciti poteri sostitutivi per garantire pari trattamento

“Il Governo spieghi se è sua intenzione esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art.120 della Costituzione per garantire pari trattamento economico e sociale tra italiani e migranti nell’esecuzione dei test sierologici in Toscana. Apprendiamo, infatti, che per gli screening di massa, la Regione ha previsto che per i migranti gli screening saranno a carico delle Asl, mentre i cittadini italiani dovranno pagarli di tasca propria. Si tratta di una evidente disparità di trattamento e per questa ragione abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare a tutela dell’uguaglianza economica e sociale dei cittadini a fronte dell’ordinanza 54-2020 della Regione Toscana. Il Governo non può assistere impotente ed inerte ad una discriminazione di tale portata”.

È quanto dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, Davide Galantino e Riccardo Zucconi.