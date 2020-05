Mascherine, FDI: fake news erano negli atti amministrativi della Regione Lazio

“Registriamo la disponibilità del presidente Zingaretti a venire a riferire al Consiglio regionale di giovedì prossimo sullo scandalo delle mascherine su richiesta del Gruppo di Fdi. Non possiamo tuttavia tacere, su quanto emerso a seguito delle comunicazioni pervenute da Bankitalia e dall’Ivass, sulla assoluta improrogabilità di un intervento per riportare la gestione della Protezione civile del Lazio in una cornice di trasparenza e correttezza amministrativa. I nostri consiglieri e dirigenti sono stati sottoposti per settimane a farneticanti accuse da parte della maggioranza, quasi fossero dei volgari imbonitori e produttori di fake news. Oggi è sotto gli occhi di tutti che le fake news erano all’interno di atti amministravi della Regione Lazio e noi non siamo disponibili ad accettare che la cosa rimanga senza conseguenze”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati Francesco Lollobrigida e il deputato FdI e coordinatore regionale Lazio Paolo Trancassini.

