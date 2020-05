Difesa, Deidda: Auguri per il 69° anniversario dell’aviazione militare dell’esercito italiano, vera eccellenza delle nostre forze armate

Il deputato di FdI, capogruppo in Commissione e responsabile nazionale del Dipartimento Difesa Salvatore Deidda, esprime i più sinceri auguri per il 69^ anniversario dell’Aviazione militare dell’Esercito Italiano

“Auguri per il 69° compleanno dell’aviazione militare dell’Esercito Italiano, vera eccellenza delle nostre Forze Armate. Uomini e donne che servono la nostra Patria con devozione e professionalità”, così Salvatore Deidda, capogruppo di FdI in Commissione e responsabile nazionale del Dipartimenro Difesa.

“Abbiamo più volte sottolineato – con i dovuti atti parlamentari – come i nostri uomini e donne in divisa meritano maggiori risorse e attenzioni visto che nel momento bisogno, come quello che stiamo vivendo, non manca mai il loro prezioso contributo”, conclude Deidda.