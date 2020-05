Covid, Rampelli: L’odg di FdI approvato dal Governo ha aperto strada per sostegno a scuole paritarie e private

“Da indiscrezioni giornalistiche emerge una sorta di disgelo da parte del governo sul sostegno alle scuole. Per quanto ci riguarda riteniamo che il supporto dello Stato debba essere adeguato per ristorare le scuole pubbliche paritarie, gli istituti per l’infanzia e gli asili nido privati, in Special modo quelli autorizzati ma non riconosciuti, che non hanno quindi altro sostegno se non quello delle rette pagate dalle famiglie. Un comparto fondamentale che garantisce, al pari della scuola pubblica, l’asse portante della formazione scolastica italiana. Si tratta, insieme, di tutelare un servizio insostituibile, difendere il modello culturale e costituzionale della libertà di scelta delle famiglie e salvaguardare migliaia di posti di lavoro. L’ordine del giorno di Fdi approvato dal governo due settimane fa e accompagnato da una forte iniziativa politica ha aperto la strada. Adesso governo e maggioranza mantengano l’impegno in maniera economicamente adeguata e porti a destinazione la tutela di queste attività. Gestori e operatori di scuole e asili tengano duro perché siamo vicini alla soluzione”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.