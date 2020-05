Difesa, FdI: Bene Guerini su volontari in ferma prefissata esercito. Da FdI richiesta avanzata più volte

“Siamo soddisfatti che il ministro della Difesa Guerini abbia accolto la richiesta avanzata più volte da Fratelli d’Italia della stabilizzazione dei volontari in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito che sono in attesa del transito in servizio permanente. Si tratta di una decisione importante e apprezzabile e che consente a tanti giovani che sono in attesa di una stabilizzazione professionale di poter guardare al futuro con più serenità. Ora vorremmo vedere i fatti. Abbiamo presentato interrogazione, emendamenti e in ultimo un ordine del giorno. Sarebbe l’ennesima conferma che se si lavora insieme, i risultati arrivano”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari di Fratelli d’Italia delle commissioni Difesa di Camera e Senato Salvatore Deidda, Wanda Ferro, Davide Galantino, Isabella Rauti e Giovanna Petrenga.

