DL rilancio, De Carlo: Da Governo discriminazione su imprese agricole

“Se fosse confermata la bozza del “dl rilancio” in circolazione in queste ore, le imprese agricole sarebbero escluse dai contributi a fondo perduto non essendo tenute a presentare il bilancio. Fortemente penalizzati risulterebbero agriturismo e aziende vitivinicole per la loro impossibilità a dimostrare le perdite subite. Il governo intervenga immediatamente e ponga rimedio ad una discriminazione assurda”.

Lo dichiara Luca De Carlo, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale Agricoltura di FDI.