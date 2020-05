Dl rilancio, Fidanza: Governo accolga appello automotive per nuova rottamazione 

“Il Governo accolga l’appello dell’intero comparto automotive e preveda nel ‘decreto ex aprile’ gli incentivi fiscali per un robusto piano di rottamazione. Questo comparto, insieme a quello delle costruzioni, è un tradizionale motore di ripresa economica nelle fasi di crisi”. É quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Trasporti al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “A maggior ragione, in questo periodo storico in cui tutti richiamano la necessità della transizione ecologica, bisogna stimolare un ricambio del parco circolante di auto, moto e mezzi pesanti. E bisogna farlo secondo il principio della neutralità tecnologica, favorendo si l’elettrico per chi ne ha la possibilità ma anche filiere italiane e meno costose come il metano. Bisogna sostenere il mercato del nuovo così come lo smaltimento dell’usato recente, a beneficio dei concessionari anche loro in enorme sofferenza. Insomma serve una strategia di settore per tutelare l’occupazione e sostenere le imprese. Ci auguriamo che l’appello del settore venga accolto”.

