“E’ sufficiente guardarsi intorno per capire in che condizioni si trovano le famiglie, le imprese, i commercianti e i professionisti italiani. Per Fratelli d’Italia è necessario dare subito più liquidità e meno burocrazia per rilanciare la nostra economia”.

Lo ha detto al Tg3 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla camera, Francesco Lollobrigida.