DL rilancio, Meloni: Ristorazione italiana in ginocchio, subito regole chiare per la riapertura e finanziamenti a fondo perduto

«Tra le tante categorie discriminate in questa Fase 2 c’è sicuramente il mondo della ristorazione italiana. Un intero settore in ginocchio che ancora non ha ricevuto aiuti concreti o disposizioni chiare per poter riaprire in tranquillità. Ringrazio Alessandro Borghese per il coraggio di essersi fatto portavoce dell’intera categoria e rilancio il suo appello: subito regole chiare per la riapertura e finanziamenti a fondo perduto, migliaia di attività e posti di lavoro sono a rischio».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.