Fase 2, De Carlo: Con sanatoria Bellanova premia chi infrange le regole

Ministro verde fuori e rossa dentro

“Mentre il governo litiga e non trova la quadra nemmeno sul decreto Rilancio, il ministro Bellanova continua a pretendere la sanatoria di centinaia di migliaia di clandestini per risolvere i problemi dell’agricoltura. Altri Paesi europei hanno attivato corridoi verdi, lei invece, verde fuori e rossa dentro, preferisce premiare chi è entrato in Italia senza rispettare le regole. Proposta folle che non risolve i problemi della nostra agricoltura e che Fratelli d’Italia contrasterà in tutti i modi”.

Lo dichiara Luca de Carlo, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale Agricoltura di FDI.