Fase 2, Montaruli: Rassicurazioni su MES sono inganno

Dipinto come gustoso pasticcino è la più grande fregatura per italiani

“Le parole del sottosegretario Zampa che fanno da eco a quelle del ministro Gualtieri, suonano come un pericoloso via libera all’attivazione del MES. Tutte le rassicurazioni che dall’Europa arrivano in Italia sono un grande inganno. Infatti, rimane intatto il trattato di funzionamento dell’Unione Europea che all’art. 136 dice chiaramente come la concessione di assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del Meccanismo di stabilità debba prevedere una “rigorosa condizionalità”. Il Mes è e rimane una trappola anche se ce lo dipingono come un gustoso pasticcino. Voler aderire per ottenere 35 miliardi di cui 14 già versati recuperando 37 miliardi di tagli alla sanità che ebbero il via proprio per le politiche restrittive imposte dall’Europa da Monti in poi, non solo è cervellotico ma è anche un calcolo aritmetico che dimostra come non ci si possa fidare. Dopo che il M5S ha votato contro l’odg di Giorgia Meloni che vincolava il Governo a non aderire al Mes, la maggioranza sta preparando una rocambolesca messa in scena che rischia di essere la più grande fregatura nei confronti degli italiani”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Politiche Unione europea.