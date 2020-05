Fase2, Lollobrigida: Audizione con Consiglio nazionale Notariato

“Prosegue il ciclo di video conferenze di Fratelli d’Italia con il mondo delle professioni, convinti come siamo che solo l’ascolto delle istanze delle categorie ci consenta di elaborare e sintetizzare proposte ed azioni politiche concrete. Oggi insieme con i colleghi deputati Marco Osnato, Carolina Varchi, Tommaso Foti, il capogruppo FdI in Senato Luca Ciriani e con la responsabile Dipartimento Professioni di FdI Marta Schifone, abbiamo fatto il punto con il Presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Cesare Giuliani e con il vicepresidente Giampaolo Marcoz”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida. “Durante il confronto abbiamo espresso il nostro ringraziamento ai notai, volto amico nel rappresentare lo Stato, che durante l’emergenza Covid non si sono mai fermati. Grazie al loro lavoro hanno assicurato ai cittadini italiani un servizio capillare su tutto il territorio nazionale e sono stati sempre presenti in sede senza soluzione di continuità. Abbiamo ribadito che i notai professionisti sono un riferimento per FdI, e più in generale per la destra italiana, perché portatori di quei valori per noi imprescindibili come la difesa della legalità, di cui sono garanti, e l’alto senso delle istituzioni”.

Condividi