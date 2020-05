Silvia Romano. Fazzolari: Da musulmani italiani nessuna condanna a conversione forzata

“Nelle numerose dichiarazioni di Imam italiani, e associazioni varie di musulmani, di giubilo per la conversione di Silvia Romano all’Islam, non abbiano sentito neppure una parola di condanna nei confronti della pratica diffusa tra gli integralisti islamici di rapire giovani donne per costringerle alla conversione religiosa. Fenomeno più volte visto, ad esempio, in Nigeria, Pakistan, Siria, Iraq, Somalia e che appare del tutto simile a quanto accaduto alla nostra connazionale Silvia Romano. Chi parla di ‘libera scelta religiosa’ offende la sofferenza patita da questa povera ragazza e legittima chi usa la violenza come metodo di proselitismo religioso. Le libere scelte religiose si compiono da uomini e donne liberi, non mentre si è imprigionati da fanatici islamici. Assurdo doverlo ricordate a qualche Imam italiano nel terzo millennio”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di FdI.

