Agricoltura, De Carlo: Prosegue pantomima maggioranza su sanatoria

Ma è già tutto deciso, mancano solo coperture economiche

“Prosegue anche oggi la pantomima nella maggioranza sulla sanatoria degli immigrati in agricoltura. Gli italiani però hanno oramai capito che la diatriba, semmai c’è stata, è superata da tempo. Quello che manca non è l’accordo tra i partiti di sinistra sul via libera alla regolarizzazione di centinaia di migliaia di clandestini ma la copertura economica di un provvedimento folle e che non risolve i problemi del settore. Fratelli d’Italia ribadisce la sua contrarietà a ogni forma di premio per coloro che sono entrati in Italia infrangendo le regole. Nel frattempo, a pagare il prezzo dei ritardi del governo, sono gli agricoltori che vedono marcire i loro raccolti e gli italiani che saranno costretti a pagare il prodotto, magari straniero, ad un prezzo superiore”.

Lo dichiara Luca De Carlo, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale Agricoltura di FDI.