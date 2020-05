Deidda: Solidarietà ai farmacisti, il Governo non scarichi su di loro le colpe

Il deputato di FdI Salvatore Deidda esprime la sua piena solidarietà ai farmacisti incolpati della mancanza di mascherine

“Esprimo la mia piena solidarietà ai farmacisti che, questa mattina, si sono visti incolpare dal Commissario Arcuri sulla mancanza di mascherine. Come già affermato dal mio collega Marcello Gemmato, Segretario Commissione Affari Sociali e Sanità, trovo del tutto offensivo e vergognoso questo tipo di atteggiamento. Incolpare i farmacisti che, in questo periodo, stanno cercando di svolgere al meglio delle possibilità il loro lavoro, perdendo anche la vita per onorarlo, è segno di vigliaccheria e poco rispetto. Piuttosto, il Commissario Arcuri chieda scusa, si dimetta e dichiari che queste gravose mancanze sono frutto di una mala gestione di questo Governo”. É quanto dichiara il deputato di FdI, Salvatore Deidda