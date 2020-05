Fase2, Bucalo: La scuola non è il beauty case del ministro Azzolina

“Il ministro Azzolina non si smentisce mai e con l’approssimazione che la contraddistingue, continua a gestire l’Istituzione Scuola come se fosse il suo beauty case. Ad un mese dall’inizio della maturità, cambia ancora una volta le regole e con una assurda ordinanza, modifica la valutazione dei crediti scolastici già acquisiti, ovvero, attribuiti dai consigli di classe al termine di ciascun anno. Oltre a rappresentare una grande ingiustizia, questa norma è anticostituzionale in quanto per legge non può avere effetto retroattivo. Un errore grossolano e da principianti che contribuisce ad aggiungere confusione su confusione, un’ennesima occasione sprecata: sarebbe bastato premiare all’orale chi realmente ha sfruttato questi ultimi mesi di isolamento e didattica a distanza, per approfondire le proprie conoscenze. In viale Trastevere purtroppo, siamo ancora in modalità lockdown”.

Così il deputato Carmela Ella Bucalo, vice responsabile nazionale Istruzione con delega alla scuola di Fratelli d’Italia.

