Migranti, Rampelli: Su regolarizzazione clandestini Governo dica se sta dalla parte del lavoro nero o della legalità

“Se il governo più a sinistra della storia della Repubblica litiga anche sulla regolarizzazione dei 600mila clandestini, con le indiscrezioni che vedono il premier Conte smentito su un possibile accordo dal capo politico del M5S, allora vuol dire che questa maggioranza è in panne.

La realtà è che la proposta Bellanova, peraltro sostenuta dal ministro Lamorgese che con una mano chiude i porti e con l’altra lascia sbarcare immigrati clandestini sulle nostre coste, con la scusa che manca la manodopera nei campi punta a un mega condono per regolarizzare decine di migliaia di migranti.

Se invece l’obiettivo è salvare la produzione dell’agroalimentare il governo dovrebbe introdurre i voucher agricoli a sostegno della filiera e dei tanti disoccupati italiani o stranieri, entrati nei nostri confini in maniera regolare, che potrebbero essere impiegati nel lavoro stagionale. Perché non utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per il lavoro nei campi? Il Governo dica se sta dalla parte del lavoro nero o della legalità. No ai condoni, si ad accordi bilaterali con paesi da cui provengono i lavoratori stagionali o ai voucher. Se non si molla su queste proposte e si persegue irresponsabilmente sulla via della sanatoria i 5 stelle perderanno la faccia”. E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.

Condividi