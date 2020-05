Covid, Rampelli: Approvato odg di FdI per sostegno sport. Governo è impegnato, ora niente rimpalli

“Anche sullo sport abbiamo pungolato il governo, segmento lasciato sguarnito da Pd e 5 Stelle con pesanti ricadute sull’impiantistica sportiva e sull’indotto. Con soddisfazione è stato approvato oggi l’ordine del giorno a mia firma che impegna il governo ad attivare un tavolo tecnico-politico con le rappresentanze del mondo dello sport per la definizione di univoci protocolli sanitari che consentano la ripresa delle attività.

Accolte anche le nostre richieste di prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziare a sostegno del settore: incentivi fiscali per garantire la sanificazione delle strutture, concessione di finanziamenti a fondo perduto a favore delle imprese di categoria in difficoltà, blocco dei pagamenti delle utenze, azzeramento immediato e la possibilità di successiva rateizzazione dei canoni di concessione delle strutture pubbliche. E ancora, misure di sostegno al reddito per gli insegnanti il cui inquadramento contrattuale non consente di accedere alla cassa integrazione, proroga decennale delle concessioni degli impianti sportivi pubblici, emissione di un voucher a sostegno delle famiglie che avevano acquistato abbonamenti o singoli corsi presso centri sportivi e palestre, sia pubblici che privati. Ora niente rimpalli, il governo segua gli indirizzi indicati dall’ordine del giorno e sostenga senza più perdite di tempo il comparto sportivo a tutti i livelli”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.