Dl Covid, Caiata:  Governo con bazooka ha steso imprenditori italiani

“Il governo con il suo bazooka ha steso definitivamente gli imprenditori italiani e con loro la nostra economia. Vorrei sapere dall’esecutivo e dalle varie anime che lo compongono, come considerano gli imprenditori perche’ questa desertificazione del mondo delle imprese italiane non può continuare”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Caiata, intervenendo in aula durante la discussione sul Dl Covid. “Gli imprenditori vorrebbero sapere come devono fare per ripartire in tutta sicurezza, vi chiedono di stilare dei protocolli sanitari condivisi con le associazioni di categoria ma da voi arriva solo tanta confusione”.

